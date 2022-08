Un couple laisse sa voiture à l'aéroport et part en Espagne: il reçoit une amende pour excès de vitesse pendant son voyage

Gary Thornburn et Clare Beards se sont envolés pour l'Espagne de l'aéroport de Manchester le 3 août où ils ont laissé leur véhicule à un service de voituriers. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir à leur retour de vacances qu'ils avaient reçu un procès verbal pour excès de vitesse alors qu'ils étaient en Espagne et qu'ils pensaient que leur véhicule était immobilisé sur un parking de l'aéroport.

Ils ont raconté au Daily Mail, preuve à l'appui, que la lettre datée du 10 août, indiquait que leur Golf GTI blanche avait été surprise en train de rouler à 88 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, le long d'une rue située à Manchester, à environ 16 kilomètres de l'aéroport.

Les photos prises par le flash montrent une voiture qui aurait eu la même plaque d'immatriculation commettant l'infraction le 5 août, soit deux jours après leur départ.

Les responsables de l'aéroport ont déclaré que la voiture était restée dans un endroit sûr pendant toute la durée du voyage et qu'elle n'aurait donc pas pu être utilisée pour commettre l'infraction. Ils ont également précisée que la clé était restée en sécurité et que la voiture devait être différente.

Mais M. Thornburn a déclaré au Manchester Evening News: "Je me doutais qu'ils emmenaient les voitures ailleurs dans un endroit sûr, mais vous ne pensez jamais que vous serez accusé d'avoir accéléré à 16 kilomètres de l'aéroport. Nous avions eu recours à ces services parce que nous voulions être sûrs que notre véhicule soit en sécurité parce qu'elle était très chère."