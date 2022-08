Les pommes prêtes à être récoltées avec trois semaines d'avance: que faire avec tous ces fruits?

La récolte des pommes commence avec de l'avance cette année : il y en a beaucoup et elles sont très sucrés. Certaines pommes sont d'ailleurs déjà tombées des arbres. Qu'en faire si vous en avez trop ?

Les branches sont lourdes, chargées de fruits et les arbres en perdent beaucoup : jusqu'à dix% chaque jour.

"Pour l'instant, elles tombent. Tous les jours, on en voit qui tomber et on les ramasse. Par arbre, c'est environ 20 kilos qui tombent par jour", explique Patrick Veracx, propriétaire du Verger de Sirieu.

La récolte a trois semaines d'avance, et sur les pommes reinettes, il y a des dégâts : des coups de soleil. "Le soleil a tapé dessus, ainsi que la sécheresse. Et donc, on peut la valoriser en jus, mais elle ne se conservera pas très longtemps", explique Pierre Veracx, propriétaire du verger de Sirieu.

Pour récolter, il faut se presser, car les fruits sont mûrs.

À ferme, c'est le jour du pressage pour les particuliers. Une quarantaine de personnes ont défilé aujourd'hui pour la production de leur jardin.

"Quand je vois le prix des des jus dans les supermarchés, et pour moi, dans l'ensemble, c'est quand même des colorants, du sucre, etc. qu'on facture extrêmement cher", commente Anne Matusitz, propriétaire d'un verger venue presser ses fruits.

3.000 litres seront produits ce lundi, sans colorant et sans sucre ajouté. Un kilo de pommes donne environ 600 m de jus, à boire sans trop se presser. "Généralement, on a tendance à dire que c'est un ou deux ans, en sachant que le jus de pomme n'est pas un produit qui se conserve très longtemps, car à un moment, le jus s'oxydes quand même et perd en goût", explique Thomas Legat, agriculteur.

Les pommes de Sirieux deviendront du cidre, mais quel est le goût de cette pomme 2022 ? "Très sucré, le goût va être excellent, le taux de sucre va être important et donc on peut espérer avoir une teneur en alcool importante aussi", conclut le propriétaire des Vergers de Sirieux.