Deux morts dans un accident sur l'E40 à hauteur de Grand-Bigard

Deux personnes ont perdu la vie dans un accident survenu lundi en fin de matinée sur l'E40 à hauteur de Grand-Bigard, dans le sens Gand-Bruxelles, a indiqué la police fédérale. La première victime conduisait un poids lourd et la seconde une voiture. Deux autres routiers ont été blessés, mais ne sont pas en danger de mort.

L'accident s'est produit vers 11h30 lorsqu'un camion a percuté la fin d'une file. Le poids lourd a touché une voiture et deux autres camions. Le chauffeur du camion qui a embouti la voiture et le conducteur de cette dernière n'ont pas survécu au choc. Les deux autres conducteurs de poids lourds sont légèrement touchés. L'autoroute a dû être fermée au trafic en raison de l'accident. Tous les véhicules se rendant vers Bruxelles doivent quitter l'E40 à la sortie Ternat et suivre les déviations. Le Centre flamand du trafic conseille aux personnes devant voyager entre Gand et Bruxelles de passer par Anvers. Des experts doivent se rendre sur les lieux, ce qui retardait le déblaiement de la chaussée. Les perturbations pourraient encore durer.