Le prix de l'électricité continue de battre des records en Belgique

Le prix de l'électricité en Belgique a dépassé pour la première fois 600 euros par mégawattheure, révèlent les données de la bourse de l'électricité Epex Spot.

Le prix moyen à débourser lundi pour l'électricité qui sera livrée mardi a atteint 603,38 euros par MWh. Ce chiffre pulvérise le tout nouveau record de 561,94 euros établi dimanche. Le précédent record avait été établi le 17 août à 541 euros. Les prix explosifs du gaz naturel, la défaillance de plusieurs centrales nucléaires françaises et le faible niveau des eaux font grimper le prix de l'électricité. À cela s'ajoutent l'absence de vent en Europe continentale et des températures qui atteindront à nouveau 30 degrés dans les jours à venir, faisant tourner les climatiseurs et autres ventilateurs très énergivores.

Les prix à des niveaux historiquement élevés de l'électricité et du gaz naturel se reflètent également dans la facture des ménages.