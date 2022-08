Les frelons gagnent du terrain en Wallonie: que faire et ne pas faire en présence d'un nid?

Les frelons sont dangereux, comme le rappellent les deux cyclistes français, attaqués ce dimanche. Pour éviter les risques, mieux vaut les éradiquer, mais en cas de piqûre, certains gestes sont essentiels.

Les deux cyclistes français attaqués par une horde de frelons et hospitalisés en urgence absolue rappellent à quel point ces insectes peuvent être dangereux. Bien que ces événements soient rares, il convient de s'y prémunir. C'est le travail de Michael, le gérant d'une société de désinsectisation. Avant de se frotter à un nid de frelons, il doit s'équiper intégralement, sans oublier la visière : "Les lunettes, c'est pour les projections d'acide. Ils peuvent en projeter au visage", nous précise-t-il.

À l'aide d'une sorte de lance, il perfore le nid, perché à 6 mètres de haut, et y injecte un puissant insecticide.

Mieux vaut laisser agir les professionnels et signaler les nids auprès des autorités (par mail : invasives@spw.wallonie.be) et surtout ne jamais les toucher : "Lorsqu'il y a des piqûres multiples, cinq, dix, cinquante, ce qui est dangereux, à ce moment-là, c'est qu'il y a vraiment eu une agression du nid, qu'il a été dérangé par un jet d'objet ou en ayant circulé à proximité ou que le nid est tombé par une action humaine", clarifie Michael.

Dans ces cas, les conseils médicaux sont les mêmes que pour les piqûres de guêpes. Le pneumo-allergologue Olivier Michel conseille de se mettre en position de sécurité, "parce que l'un des problèmes qu'on voit souvent, ce sont les blessures liées à la syncope. Les gens tombent et se font des plaies au cuir chevelu ou ailleurs. Relevez les jambes pour faire augmenter la tension et puis appelez les soins d'urgence" recommande le médecin.

Un nid de frelons peut abriter plusieurs milliers de frelons, qui n’ont pas vraiment de prédateurs. C’est le pire ennemi naturel des abeilles. Vorace, il peut en manger 20 par jour.

Vespa velutina est plus agressif que son cousin européen. Le frelon a commencé sa percée en Hainaut occidental et gagne du terrain. Cette année, en Wallonie, 500 à 750 nids pourraient être localisés et détruits.