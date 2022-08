Incendies en Europe - France: un incendie a déjà parcouru 125 hectares de végétation dans les Alpilles

(Belga) Un incendie dans le massif des Alpilles (Bouches-du-Rhône) avait parcouru 125 hectares de végétation et mobilisait lundi soir quelque 600 pompiers et des moyens aériens sans menacer aucune habitation, a-t-on appris auprès des secours.

Les flammes, attisées par des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h, parcouraient une végétation basse sur le territoire de la commune d'Aureille, loin de toute habitation. "Aucun enjeu matériel et humain n'est menacé" pour l'instant, ont insisté les pompiers des Bouches-du-Rhône, appuyés sur le terrain par leurs collègues des départements limitrophes et des marins-pompiers de Marseille. Le relief, très escarpé, nécessitait la mobilisation d'une douzaine de moyens aériens dont huit avions bombardiers d'eau Canadair et trois Dash. Peu après 20H00 le feu n'était toujours pas fixé, ont précisé les secours qui se préparaient à "une opération de longue durée afin d'endiguer la propagation" d'un feu dont l'origine n'est pas connue. Mardi, le massif des Alpilles comme trois autres massifs proches seront fermés étant en vigilance rouge feux de forêt, a prévenu la préfecture des Bouches-du-Rhône. Outre les méga-feux en Gironde, plusieurs incendies ont également touché le sud-est de la France cet été, frappé par une sécheresse historique, avec notamment 1.600 hectares partis en fumée au sud d'Avignon mi-juillet. Fin juin, 1.800 hectares de végétation avaient aussi brulé sur le camp d'entraînement de l'armée française à Canjuers (Var).