Le tunnel de Cointe est rouvert à la circulation

(Belga) Le tunnel de Cointe à Liège est rouvert à la circulation depuis mardi matin. De nombreux travaux ont été menés par la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) pour réhabiliter le tunnel qui avait été touché lors des inondations de juillet 2021.

Le tunnel de Cointe, qui permet la liaison entre les autoroutes E25-E40/A602, est rouvert à la circulation depuis 06h00. "Depuis le 4 juillet dernier, toute une partie de la liaison entre l'échangeur numéro 38 "Grosses Battes/Angleur/Belle-Ile" et numéro 36 "Val Benoit/Seraing/Marche" était totalement fermée afin d'être réhabilitée durablement à la suite des dégâts causés par les inondations de juillet 2021, mais aussi dans le cadre d'une réfection en profondeur de l'infrastructure qui vient de fêter ses 22 ans," indique la Sofico dans un communiqué. Les travaux ont été menés en rive droite de la Meuse, au niveau des tranchées couvertes de Kinkempois et des Grosses Battes. Tous les équipements ont été démontés, puis remontés, pour permettre l'installation de la protection passive au feu. Les luminaires de l'éclairage de base et divers nouveaux câbles ont également été installés. Une partie du revêtement en direction de Bruxelles, à hauteur de Chênée, a été renouvelée entre la sortie numéro 39 "Chênée" et la sortie numéro 38 "Grosses Battes/Angleur/Belle-Ile", ainsi que dans l'accès n°39 "Chênée." La vitesse reste limitée à 50 km/h sur l'ensemble du tronçon du tunnel de Cointe. (Belga)