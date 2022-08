Retours de vacances perturbés: la police aéroportuaire devrait mener des actions dès vendredi

Les quatre syndicats policiers ont maintenu leur préavis de grève à partir de vendredi après l'échec de négociations avec les autorités, ont-ils fait savoir lundi dans un communiqué.

Les syndicats ont demandé à la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, de retirer un plan de restrictions budgétaires qui met en péril, selon eux, la sécurité des policiers et du public dans les aéroports. "Toutes les organisations syndicales ont mis en avant les contradictions dont souffrent les mesures prises. Malgré cela, aucune avancée, aucune réponse ne sera obtenue", déplorent les organisations syndicales. "On nous a dit que le conseil des ministres avait pris la décision et qu'on en resterait donc là", ajoute Joery Dehaes, représentant de l'ACV/CSC-Police.

Le syndicat chrétien, aux côtés de la CGSP-Police, du SNPS et du SLFP-Police ont confirmé leur préavis de grève débutant le 26 août pour se terminer le 4 septembre. "Il n'est pas exclu que des évènements d'importance internationale soient impactés par des actions du personnel mécontent", avertissent-ils. "Si des actions, grèves ou mouvements de zèle doivent se produire à partir du 26 août, les retours de vacances et la tenue du Grand Prix de Francorchamps, le 28, risquent d'être animés", avait déjà mis en garde Eddy Quaino, mandataire permanent de la CGSP-Police La nature des actions n'a pas été précisée.

310 millions d'euros investis

La ministre de l'Intérieur souligne de son côté que la décision a été prise par la direction de la police fédérale aéronautique. Le gouvernement a investi au cours de cette législature 310 millions d'euros dans la police intégrée, a-t-elle fait savoir via sa porte-parole.

"La police fédérale est consciente que les moyens ne sont pas illimités et que les ressources disponibles doivent être utilisées de façon plus efficace", indique la porte-parole dans une réaction écrite. "La direction de la police fédérale aéroportuaire a donc décidé qu'à Liège, lorsqu'il n'y a pas de vols passagers, l'équipe de nuit sera ramenée à trois personnes au lieu de cinq. A Ostende, lorsqu'aucun vol passagers n'est prévu la nuit, une personne de moins sera sollicitée. Les équipes sont inchangées à Zaventem et Charleroi. La direction nous a assuré que la sécurité des passagers n'était pas compromise."