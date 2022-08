Un arrêt de travail annoncé mardi à 13h00 au centre d'accueil Fedasil du Petit-Château

(Belga) Le personnel du centre d'accueil Fedasil du Petit-Château à Bruxelles a décidé de marquer un arrêt de travail, mardi dès 13h00, a appris Belga de diverses sources actives dans l'accompagnement des réfugiés. Cette action fait suite aux incidents qui ont eu lieu ces derniers jours en raison du manque de places d'accueil.

La police a dû intervenir ce mardi matin devant l'entrée du centre où des bousculades violentes se sont produites entre plusieurs demandeurs d'asile qui tentaient d'obtenir les dernières places d'accueil disponibles. Les familles, les femmes seules, les mineurs et les personnes vulnérables sont prioritaires pour s'inscrire chaque jour. Les places restantes sont ensuite occupées par des hommes célibataires. C'est lors de cette distribution des places restantes que les choses ont mal tourné mardi. Il y a eu beaucoup de bousculades et plusieurs demandeurs d'asile sont tombés au sol entre et par-dessus les barrières Nadar. En conséquence, la procédure de candidature a été interrompue prématurément et le personnel du centre a, de plus, décidé d'arrêter de travailler depuis 13h00. (Belga)