Après avoir passé des vacances en Croatie, le roi Philippe aperçu avec d'autres membres du gotha en Italie (photos)

Après avoir passé quelques jours de vacances en Croatie, le roi Philippe s'est rendu en Italie et plus particulièrement en Vénétie où il a visité le Château de San Salvatore appartenant à la princesse et entrepreneure Isabelle de Collalto de Croÿ. Un journal local a immortalisé cette prestigieuse visite en publiant deux photos des convives appartenant tous à la haute noblesse. Aux côtés du Roi se trouvaient également son fils, le prince Emmanuel, et son petit cousin, le prince Louis de Luxembourg, lui-même accompagné par son fils aîné Gabriel de Nassau. La Reine Mathilde n'est pas visible sur les clichés en question.

"Le roi Philippe était très intéressé par l'histoire de l'entreprise et de ma famille. Il a admiré les paysages des collines du Prosecco, site classé au patrimoine de l'Unesco et a particulièrement apprécié le Prosecco, lui demandant d'expliquer en détail la particularité de ce vin par rapport aux autres", a raconté la princesse Isabelle de Collalto de Croÿ au journal local Oggi Treviso.

Après avoir visité l'entreprise, le Roi a déjeuné dans la cave du Château. C'est ensuite à vélo qu'il a effectué les trajets dans le vignoble du vaste domaine.