Du changement pour les radars tronçons: combien y en a-t-il en Wallonie et quelle est leur tolérance?

Un radar tronçon est installé dans le tunnel de Cointe et le gouvernement wallon compte en installer 30 autres d'ici un an maximum. Mais quels sont les radars tronçons déjà opérationnels en Wallonie ?

Ils sont partout, et ce n'est pas près de s'arrêter. En effet, les radars tronçons sont de plus en plus nombreux. Ils sont déjà 24 placés sur les routes régionales, principalement dans le Hainaut, près de Mons. Et dans un an, 33 nouveaux radars devraient être déployés sur tout le territoire wallon.

Comment ça fonctionne ?

Un radar tronçon prend une photo de votre plaque à l'entrée de la zone de contrôle et une à la sortie : un moyen simple qui permet de savoir à quelle vitesse vous avez parcouru la distance. C'est inattaquable et efficace car le conducteur lève le pied plus longtemps.

Quelle marge de tolérance ?

Il y a deux types de marge de tolérance : l'une est techniques et existera toujours car elle dépend de la précision de la machine. On l'estime à un peu moins de 10% de la vitesse. L'autre dépend essentiellement du Parquet qui reçoit les contraventions. Pour ne pas les engorger, parfois, la tolérance est élargie à 20 ou 30 kilomètres/heure. Parfois même, le radar est éteint plusieurs heures durant la journée. Mais désormais, cette tolérance n'existera plus sur toutes les autoroutes. Quant aux routes régionales, c'est pour bientôt. La ministre wallonne entre dans une phase de test avec pour objectif de ne plus accepter que la plus petite des tolérances techniques et laisser les radars allumés en permanence.