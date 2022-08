Le prix de l'électricité atteint un nouveau record: pourquoi est-il influencé par celui de gaz?

Les prix de l'électricité ont atteint hier de nouveaux records : 603 euros le mégawatt/heure. C'est trois fois plus cher qu'en avril. Les prix du gaz grimpent aussi à des sommets. Ce qui nous amène à deux questions : pourquoi ces deux prix sont-ils liés ? Et pourquoi le prix du gaz influence-t-il celui de l’électricité ?

Les fournisseurs d’électricité achètent sur les marchés de gros. Les prix fluctuent énormément en fonction de l’offre et de la demande. "Ce que nous vivons depuis un certain nombre de mois, c’est que l’offre est sous pression, la demande reste plus ou moins égale et donc les prix augmentent très fort", explique Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de Test-Achats.

On a eu les avantages du système pendant vingt ans

Les prix de l’électricité dépendent aussi fortement du prix du gaz, en cas de forte demande. "Il y a un ordre de priorité effectivement, donc on va épuiser les capacités de production du renouvelable, puis les capacités de production du nucléaire notamment, et puis les capacités de production du gaz qui vont alors à ce moment-là déterminer le prix de l’électricité", détaille Jean-Philippe Ducart.

C’est le gaz qui dicte le prix, cela fonctionne ainsi depuis des décennies, explique la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières. "On a eu les avantages du système pendant vingt ans, cela a donné des prix relativement bas en Europe et les prix ont diminué. Maintenant, il y a eu une crise qui a fait que les prix ont augmenté", précise Marc Van Den Bosch, le directeur fédéral de cette Fédération.

Faut-il réguler les prix?

Ces variations entrainent donc une augmentation des tarifs pour les consommateurs qui ont un contrat variable. Mais dans certains pays, les prix sont régulés.

"Il y a les pays du sud, comme l’Espagne et le Portugal, qui ont effectivement instauré une espèce de prix maximum sur le marché de gros. Il y a les prix réglementés, tels qu’ils existent en France et puis, il y a la troisième catégorie, c’est la Belgique et d’autres pays qui obéissent au système européen avec des variations qui peuvent être malheureusement importantes", souligne le porte-parole de Test-Achats.

L’association de défense des consommateurs plaide pour une révision du système en Belgique, afin d’éviter l’explosion des prix.