Ces mêmes produits DEUX FOIS plus chers en Belgique qu'en France: voici pourquoi

Vous nous avez contactés via le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer la différence de prix entre certains produits vendus dans les supermarchés en Belgique et en France. Alors que les magasins se trouvent à quelques kilomètres les uns des autres, les prix peuvent fortement varier. Nous avons vérifié sur place.

Nous avons acheté de quoi faire des pâtes au fromage dans une enseigne en Belgique: des pâtes, de la crème fraîche, de la mozzarella et du fromage râpé.

Nous avons ensuite parcouru 11 kilomètres de route et passé la frontière pour rejoindre la même enseigne côté français. Nous mettons dans notre caddie les mêmes ingrédients des mêmes marques.

Un panier qui nous a coûté 17,93 euros en Belgique coûte cette fois 9,12€ en France. C'est quasiment la moitié du prix.

Ça alors, c'est pas normal!

Interrogés sur le parking du supermarché français, les clients s'attendaient à une différence, mais pas à ce point. "Ça alors, c'est pas normal!", réagit une dame. "Du simple au double, je n'ai pas vérifié ça, mais c'est moins cher, oui", dit un homme. "Une boîte de ravioli ou de cassoulet, il y a 2 euros d'écart", affirme une cliente.

La différence a fortement diminué ces dernières années

Cette différence de prix entre la France et la Belgique est bien connue de certains depuis plusieurs années. D'après un spécialiste que nous avons interrogé, l'écart a pourtant tendance à se réduire au fil du temps. "La Belgique a toujours été plus chère au niveau agroalimentaire. Par contre, et contrairement aux exemples qui sont donnés ici, la différence a fortement diminué ces dernières années. On était historiquement à des prix d'ordre de grandeur de 15% plus chers. Aujourd'hui, la Belgique n'est que quelques pourcents plus chère par rapport aux pays limitrophes. Cette différence restera. La Belgique restera un pays plus cher", indique Pierre-Alexandre Billiet, économiste et rédacteur en chef d'un magazine dédié à la grande distribution.

Comment expliquer ces différences? Deux grands facteurs sont pointés du doigt par l'expert.

Explication N°1: la complexité du marché belge

La complexité du marché belge est un des facteurs qui explique les écarts de prix. "Un pays très compliqué. Il faut maintenant mettre tous les ingrédients en trois langues. La complexité politique, c'est une première chose", précise Pierre-Alexandre Billiet.

Explication N°2: la forte compétitivité en France et aux Pays-Bas

Le deuxième facteur important concerne la compétition entre les supermarchés. "Les pays limitrophes, essentiellement les Pays-Bas et la France, sont excessivement compétitifs. Il y a vraiment un combat vers les prix les plus bas", explique Pierre-Alexandre Billiet.

Pour conclure, le spécialiste pointe un paradoxe. Si l’industrie alimentaire prenait réellement en compte l’impact sur l’environnement et la santé lors de la fabrication des produits, nous devrions payer nos aliments deux fois plus cher.