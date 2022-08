Un nouveau parc verra le jour dans le centre de Namur en 2024

(Belga) La Ville de Namur a présenté mardi l'esquisse du nouvel espace vert de 7.000 mètres carrés qui doit voir le jour dans son centre en 2024. Le projet est soumis à enquête publique jusqu'au 30 août.

La création de ce parc a été annoncée il y a déjà plusieurs mois. Avec la reconfiguration prochaine du quartier Léopold et la suppression de son parc, il était important pour les autorités locales de proposer aux citoyens un nouvel espace vert dans le coeur de ville. Sa mise en place s'inscrit également dans le plan de verdurisation de la ville en vue de lutter contre les changements climatiques. Le nouveau parc prendra place sur un site anciennement occupé par la Haute école Albert Jacquard, à quelques centaines de mètres de l'Hôtel de ville. L'obtention d'un permis unique auprès de la Région wallonne pour la reconfiguration du site est espérée pour fin 2022. Les travaux pourraient alors débuter au premier semestre 2023 en commençant par le désamiantage du site, la destruction des bâtiments actuels et l'assainissement des sols. La construction du parc pourrait ensuite débuter fin 2023 pour une durée estimée à un an. Pour déterminer l'esquisse du futur parc présentée mardi, la capitale wallonne a pu compter sur la participation d'un panel de 36 citoyens. Une place importante y sera donnée à la biodiversité avec une grande diversité de plantations. Le projet inclut également la création de toitures végétales, d'une zone humide ou encore d'une fontaine sèche en circuit fermé. Le nom définitif du parc fera lui l'objet d'un appel à idées prochainement. Un autre parc de 3.500 mètres carrés va également voir le jour dans le quartier des Casernes, rappelle encore la Ville de Namur. (Belga)