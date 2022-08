Le Brésil accueille le coeur de son premier empereur

(Belga) Soldats en costumes d'époque, spectacle aérien et cortège solennel: Brasilia a accueilli mardi en grande pompe le coeur embaumé de Pierre Ier, le premier empereur du Brésil, prêté par le Portugal.

La relique de 187 ans, portée par le chef de la police de la ville portugaise de Porto, Antonio Leitao da Silva, a été reçue au palais présidentiel du Planalto par le président Jair Bolsonaro et son épouse, Michelle. Des avions de l'armée de l'air ont formé un coeur dans le ciel avec de la fumée au-dessus de la place des Trois Pouvoirs, l'épicentre de la capitale brésilienne. L'urne en or de neuf kilos qui contient le coeur embaumé du monarque a été escortée par des membres du corps des Dragons de l'Indépendance, une séquence qui fait partie des célébrations du bicentenaire de la séparation du Brésil du Portugal, le 7 septembre. Pierre Ier a déclaré l'indépendance du Brésil en 1822 et y a établi un empire constitutionnel, mais a abdiqué neuf ans plus tard et est retourné au Portugal, où il a déjoué les tentatives de retour à une monarchie absolue. Après sa mort, sa personnalité a été célébrée dans les deux pays en tant que défenseur des causes libérales. Son coeur était resté dans l'église Notre-Dame de Lapa à Porto, au Portugal, tandis que le reste de son corps a été transféré au Brésil en 1972 et repose dans un monument dédié à l'indépendance, à Sao Paulo. Pour la première fois hors des terres portugaises, la relique a reçu au Brésil les honneurs d'une visite d'Etat depuis son arrivée lundi. Elle sera exposée au siège du ministère des Affaires étrangères jusqu'au 8 septembre, avant de retourner à Porto.