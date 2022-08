Plus du double de jeunes travailleurs ont quitté leur employeur cette année

(Belga) Au vu de la tension qui règne actuellement sur le marché de l'emploi, les entreprises recherchent désespérément du personnel, et de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans profitent de cette situation pour changer d'employeur, a indiqué mercredi le bureau de recrutement Acerta.

Ainsi, 11% de tous les contrats de travail des jeunes de moins de 25 ans ont déjà été rompus cette année. C'est plus du double (+136%) de l'année dernière et pas moins de 181% de plus par rapport à la période précédant la crise du coronavirus, selon une analyse des données de plus de 30.000 employeurs. Près de la moitié des départs (46%) surviennent à l'initiative du travailleur et 36% des contrats sont rompus d'un commun accord. "Cette nouvelle génération critique que constituent les jeunes ose prendre en main sa propre carrière. Ils sont donc nombreux à abandonner aujourd'hui un emploi présentant des avantages pratiques à court terme pour une carrière durable à long terme, offrant davantage de possibilités de carrière et de flexibilité", selon les experts d'Acerta. (Belga)