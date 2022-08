Marchienne-au-Pont: un cadavre découvert dans un entrepôt désaffecté

Un cadavre a été découvert hier mardi soir dans l'ancien site de l'entreprise Dauby, rue Georges Tourneur, à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Un homme y a découvert le corps, qui serait celui d'une femme selon des témoignages. À leur arrivée sur les lieux à 23h00, pompiers et ambulanciers n'ont pu que constater le décès. Le parquet accompagné d'un expert est descendu sur les lieux. Il pourrait s'agir d'un meurtre.

Depuis 1977, l'entreprise était spécialisée dans la fabrication et la fourniture d'éléments en béton pour la construction. Elle avait cessé ses activités en 2019 et n'était plus occupée depuis.





Photos de Fabian Van Hove