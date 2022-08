Une "panthère" aperçue par un miliaire à Soignies: le félin repéré après deux heures de recherche avec drones et caméras thermiques

"A la recherche d’une panthère. Pompiers, polices, et drones sont en route": c’est le message envoyé par David (prénom d’emprunt) via le bouton orange Alertez-nous.

Le sapeur-pompier rapporte que l’alerte a été donnée par un militaire du Shape, le quartier général du Commandement allié Opérations de l’OTAN à Mons, qui a aperçu une "panthère" vers 7h30 à Soignies.

Des moyens importants ont été déployés pour capturer l’animal, avec notamment des drones et des caméras thermiques. Le félin a été repéré dans un bois et des vétérinaires du Parc Pairi Daiza ont été appelés sur place. Mais il s’agissait en fait "d’un gros chat, probablement de type Maine Coon".

Cette race de chat est caractérisée par sa grande taille. Les Maine Coon peuvent mesurer plus d’un mètre et ils pèsent entre 4 et 9 kilos.



©Belga

L’opération "panthère" aura duré presque deux heures et mobilisé "pas mal de moyens et tout cela pour un chat".

"Une belle blague", s’amuse le sapeur-pompier qui convient "qu’il vaut mieux ça qu’une vraie panthère".