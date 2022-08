Une factrice décède en Floride après avoir été attaquée par 5 chiens

Un factrice de 61 ans est décédée après avoir été attaquée par cinq chiens dans le nord de la Floride au cours du week-end, ont déclaré les responsables du bureau du shérif de Putnam, relate le site d'information de CNN.

La postière, identifiée comme étant Pamela Jane Rock de Melrose, se trouvait dimanche dans la région d'Interlachen Lake Estates où son véhicule de service est tombé en panne.

Les habitants ont ensuite entendu une femme crier: "A l'aide" et sont sortis pour trouver la factrice au sol avec cinq chiens qui l'attaquaient, ont déclaré des témoins.

Les propriétaires des chiens et plusieurs voisins se sont alors précipités pour retirer les animaux de Pamela Rock. "L'un des voisins a même apporté son arme à feu et a tiré plusieurs coups de feu en l'air et au sol pour tenter de distraire les bêtes engagées dans l'attaque", a déclaré le colonel adjoint en chef du shérif du comté de Putnam, Joseph Wells, lors d'une conférence de presse mardi.

Cette tentative de distraction a échoué et les voisins et les propriétaires ont dû retirer physiquement les chiens de Rock, selon Wells.

Au moment où les autorités sont arrivées sur les lieux de l'attaque, les chiens étaient de retour chez leur propriétaire. La factrice était au sol, saignait abondamment, a indiqué le bureau du shérif.

Les policiers appelés sur les lieux ont appliqué des garrots et prodigué les premiers soins jusqu'à l'arrivée des unités de secours. Pamela Rock a été transportée dans un hôpital voisin, puis elle a été transportée par avion dans un centre de traumatologie à Gainesville dans un état critique. Elle a succombé à ses blessures lundi soir, a indiqué le bureau du shérif.

Plus de 5.400 employés des postes ont été attaqués par des chiens aux États-Unis en 2021, selon les données publiées par le service postal américain en juin.