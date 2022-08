Wavre: un panneau de limitation de vitesse "oublié" dans un fossé sème le doute (vidéo)

C'est une question qui peut paraître évidente mais que les Wavriens ne peuvent s'empêcher de se poser: quelle est la limitation de vitesse pour les voitures circulant dans le centre de la cité du Maca? En principe, la réponse est 50km/h, ( comme dans toutes les agglomérations) sauf qu'un panneau à Wavre est au sol et que depuis un an, cet oubli des autorités de le remettre en place bouleverse tout.

Vous savez quand vous sortez de Wavre, par contre dans l'autre sens, il est impossible de le savoir. Le panneau vous renseignant que vous pénétrez dans une agglomération est au sol depuis le mois de septembre de l'année passée.

Bruno Gysels, avocat en sécurité routière nous explique l'importance d'avoir ce panneau à cet emplacement: "Il y a eu des travaux à cet endroit-ci. Le macadam a été refait. Les autorités ont enlevé le panneau de début d'agglomération qui depuis un an est totalement invisible dans le fossé".

L'avocat spécialisé en circulation routière a interpellé la ville de Wavre. Il affirme ne pas avoir eu de réponse. Dans sa voiture, il nous montre les conséquences de cette absence de signalisation.

"Nous arrivons à l'entrée de la ville de Wavre où il y avait un panneau d'entrée d'agglomération qui a été enlevé pour cause de travaux il y a environ un an. De cette sorte, la vitesse à Wavre est devenue depuis un an, 90 km/h comme limitation", affirme-t-il.

Et ce, jusqu'aux panneaux de signalisation suivants. Cet "oubli" peut poser problème dans certains quartiers résidentiels, proches de ce panneau.

"Je ne vais pas dire que l'avenue Molière est devenue une autoroute, mais les gens roulent plus vite. Il faut donc être très prudent", recommande une habitante de Wavre.

"Je n'avais pas remarqué cette absence de panneau. Mais c'est clair qu'il faut rouler à maximum 50km/h", nous affirme une autre Wavrienne.

Concernant les automobilistes qui seraient éventuellement flashés ici, ils ne sont pas en faute. Avec cette absence de panneau, ils sont parfaitement dans leurs droits.

"Cela veut dire que si un automobiliste se fait flasher ici à 70 km/h, il ne sera pas en infraction puisque la limitation de vitesse est à 90km/h, au lieu de 50 km/h, comme c'était le cas lorsque le panneau était placé il y a plus d'un an", justifie l'expert en droit.

La ville de Wavre, elle, nous répond que la route où se trouve ce panneau est une voirie régionale toujours en chantier à certains endroits. Elle nous indique cependant qu'elle va insister auprès de la Région Wallonne pour replacer rapidement ce panneau d'agglomération.