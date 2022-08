Certains produits deux fois plus chers en Belgique qu’en France: le patron de la Fédération des commerces confirme et explique pourquoi

Nous avons comparé les prix de certains produits dans les supermarchés en France et en Belgique (voir l’article ici). Ticket de caisse à l'appui, les courses coûtaient deux fois plus cher chez nous que chez nos voisins. Dominique Michel, l’administrateur délégué de Comeos, la Fédération des commerces et services nous éclaire sur les raisons derrière ces disparités.

Comment expliquer cette différence de prix? Un expert disait hier qu'il fallait traduire les emballages en trois langues. Il doit y avoir d’autres raisons...

Il n’y a pas de différence de prix sur tous les produits. Vous avez pris ce qui est comparable, c’est-à-dire les prix de marques internationales. Par contre sur les fruits et légumes, il n’y a pas de comparaison possible et on sait qu’on est au même prix, voire même moins cher. De même, sur les marques propres des distributeurs, on est aussi moins cher.

Le différentiel de prix qu’on retrouve sur les grandes marques internationales, il est dû à plusieurs éléments : les différences de salaires. Une caissière en Belgique va gagner la même chose qu’aux Pays-Bas mais elle va coûter 25 à 30 % de plus et cela se retrouve évidemment dans la note du consommateur. Ensuite, il y a des taxes en Belgique qui n’existent pas en France. Il y a des taxes spéciales sur les emballages qui rapportent littéralement des centaines de millions d’euros à l’Etat, cela ne se retrouve pas dans le ticket de caisse en France, donc le consommateur français paye moins.

Et puis troisièmement, les grandes marques internationales appliquent des prix différents en fonction du pays où ces marques opèrent. Et malheureusement, la Belgique est toujours victime de cette politique de prix, c’est-à-dire que nos magasins doivent payer plus cher que le même magasin en France ou aux Pays-Bas pour le même produit de marque.



Il y a des chaînes de magasins qui existent en France et en Belgique, aux Pays-Bas et en Belgique. Est-ce que chez nous on peut bénéficier des prix généraux des autres pays ?

Non, il y a véritablement un cloisonnement des marchés par les grandes marques internationales qui imposent des prix différents, suivant qu’on est en Belgique, en Espagne ou en France. C’est une question qu’on analyse depuis de nombreuses années et qui n’a toujours pas eu de réponse. Mais aujourd’hui, ce sont des discussions par pays. La même chaîne aura des prix différents pour la Belgique et la France, et malheureusement quasiment toujours au désavantage du consommateur belge.