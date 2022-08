À Bruxelles, le nouveau plan de mobilité se poursuit: à partir d'aujourd'hui, la circulation change à Schaerbeek

La mise en oeuvre du plan de mobilité Good Move se poursuit en Région bruxelloise. A partir de ce vendredi à 15h00, une nouvelle étape sera franchie dans la commune de Schaerbeek. Elle concerne le quartier Royale Saint-Marie, annoncent les autorités locales mercredi dans un communiqué.

Le principal changement concerne la chaussée de Haecht, qui sera mise à sens unique de la place de la Reine à la rue Rubens. Ce dispositif permettra mécaniquement d'offrir à la ligne de tram 92 un site propre dans l'autre sens, en direction de la place de la Reine. En parallèle, la rue Royale Saint-Marie sera mise à sens unique dans l'autre sens, de la rue Rubens en direction de la place de la Reine.

Des pistes cyclables seront prévues dans les deux sens. D'autres modifications sont également prévues : une inversion du sens de circulation de la rue Lefrancq entre la rue Royale Sainte-Marie et la rue de la Poste ; une mise à sens unique pour les voitures de l'avenue Rogier de la chaussée de Haecht à la rue des Palais avec maintien des transports en commun dans les deux sens et, enfin, création d'un filtre place de la Reine, où les voitures ne pourront plus rejoindre la rue Royale Sainte-Marie en venant de la chaussée de Haecht.

Il faut rééquilibrer et sécuriser la place de chacun

Près de la place Colignon, le plan prévoit aussi la mise à sens unique de la rue Général Eenens pour les voitures depuis la place vers la rue Metsys. L'introduction du nouveau plan de circulation sera accompagnée par les services de police et les gardiens de la paix dès ce vendredi 26 août, ajoutent les autorités communales. Des équipes de la zone de police Nord seront également en place la semaine suivante, afin de guider le trafic dans ce nouveau plan de circulation. Les nouvelles mesures seront évaluées dans le courant de l'année 2023.

"C'est un choix ambitieux porté par tout le Collège", affirme dans le communiqué la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFI), "tant en termes de mobilité que de qualité de vie des habitants. Piétons, cyclistes, utilisateurs des transports en commun, automobilistes, tous ont encore leur place dans notre commune. Mais il faut rééquilibrer et sécuriser la place de chacun."

L'échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen) rapelle que "le périmètre Haecht /Royale Sainte-Marie fait partie de la maille apaisée 'Colignon-Josaphat' mise en œuvre dans le cadre du plan Good Move".

"Les adaptations qui entrent en œuvre aujourd'hui font suite aux aménagements déjà réalisés dans le quartier des Azalées et précèdent ceux qui auront lieu dans le quartier de la Cage aux Ours en novembre". "L'ensemble du plan de circulation sera en vigueur d'ici à la fin de l'année", ajoute Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics.