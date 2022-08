La police aéronautique mènera une première action lundi à Bierset

(Belga) Le personnel de la police aéronautique de Liège-Bierset mènera une première action "choc" lundi après-midi, a fait savoir mercredi le mandataire permanent de la CGSP-Police, Eddy Quaino. Des actions devraient également être organisées la semaine prochaine à l'aéroport de Charleroi.

Les syndicats dénoncent les dernières mesures de restrictions budgétaires décidées par la direction de la police aéronautique. Ils craignent que la situation sur le terrain ne mette en péril la sécurité des policiers et du public. Les représentants du personnel ont déposé, en front commun (CSC-Police, CGSP-Police, SNPS et SLFP-Police), un préavis de grève couvrant des actions éventuelles entre le vendredi 26 août et le dimanche 4 septembre. Sans entrer dans les détails de l'action de lundi à l'aéroport de Liège, Eddy Quaino précise qu'elle se déroulera entre 15 et 16h00 et qu'elle aura un impact important. Il invite les passagers à se rendre suffisamment tôt à Bierset. (Belga)