Prévisions météo: demain, une partie du pays sera en code jaune en raison de la chaleur

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement code jaune pour jeudi, alors que les températures maximales devraient atteindre 32 ou 33 degrés sur une grande partie de la Belgique. Vendredi marquera la transition vers un temps plus frais. Le code jaune sera en vigueur pour Bruxelles, la province de Liège, le Hainaut, le Brabant wallon, la Flandre orientale, la province d'Anvers, le Limbourg et le Brabant flamand. Des températures maximales de 32 ou 33 degrés sont attendues à ces endroits du pays, soit un à deux degrés de plus que mercredi.

L'avertissement code jaune est déclenché lorsque le mercure atteint les 32 degrés pendant au moins une journée, peut-on lire sur le site de l'IRM. Ce pic de chaleur est dû à un flux d'air chaud et sec qui traverse le territoire belge depuis mercredi. Celui-ci circule à l'avant d'une perturbation associée à une dépression près de l'Islande, précise l'institut.

Vendredi, cette perturbation traversera notre pays et marquera la transition vers un flux d'air plus frais, mettant fin à ce pic de forte chaleur, selon les prévisions de l'IRM. Afin de se protéger de la chaleur, l'IRM rappelle la nécessité de veiller à ce que les personnes âgées ou affaiblies boivent davantage d'eau et soient à l'abri du soleil, sans oublier de fournir aux animaux suffisamment d'eau potable et d'ombre. Les citoyens sont également invités à rester vigilants face au risque accru d'incendie en pleine nature.