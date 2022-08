Comment expliquer les fortes odeurs de transpiration? Avoir une bonne hygiène corporelle ne suffit pas

L'IRM place le pays en code jaune pour ce jeudi en raison de la chaleur. On attend des maxima pouvant atteindre 32 ou 33 degrés sur une grande partie de la Belgique.

Face à cette chaleur, le corps tente de réguler la température interne. C'est la raison pour laquelle nous transpirons. Dans ce domaine, nous ne sommes pas tous égaux.

Transpirer est un mécanisme naturel qui permet de garder notre corps à bonne température. Avec ces fortes chaleurs, la transpiration peut être plus abondante mais aussi plus odorante. "L'odeur va dépendre, en premier lieu, dans notre portage bactérien. Nous avons tous une flore cutanée naturelle. Selon la qualité de cette flore, on va voir une odeur plus acide, plus près prenante ou plus discrète au contraire", éclaire Pierre-Dominique Ghislain, chef du service de dermatologie aux Cliniques Saint-Luc.

Pour limiter les odeurs de transpiration, il ne suffit pas d'avoir une bonne hygiène corporelle. C'est toute l'hygiène de vie qui entre en compte. "Notre surpoids éventuel va pouvoir jouer. Tout ce qui est consommation de tabac et d'alcool va jouer également. Ensuite, la qualité de vêtements que l'on porte influe. Certains vêtements vont laisser plus respirer la peau. On va parler du coton par exemple qui sera souvent meilleur qu'une matière synthétique qu'on va devoir garder professionnellement par exemple pendant des heures sur la journée. Tout cela va modifier un peu la flore cutanée", précise Pierre-Dominique Ghislain.

Le bicarbonate de soude est une solution intéressante

Les médicaments que l'on prend sont parfois responsables d'un changement de notre odeur corporelle mais aussi les aliments que l'on consomme. L'aïl accentue les effluves dérangeants tandis que les épices font transpirer plus abondamment.

Pour contrer ce phénomène, il existe des remèdes naturels. "Le bicarbonate de soude est une solution intéressante parce qu'elle régularise le péage donc l'acidité sur la peau et joue sur la flore cutanée. Il ne faut pas croire qu'on va avoir réglé tous les problèmes en utilisant cela. Il y a différentes formules qui peuvent exister, mais c'est clairement quelque chose qui peut donner un certain résultat", souligne le spécialiste.

Il est ainsi possible de saupoudrer ses aisselles de bicarbonate de soude alimentaire débarrassé des impuretés. Dans le cas où la transpiration serait très gênante ou localisée à un seul endroit du corps, mieux vaut consulter son médecin pour un traitement adapté.