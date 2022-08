Invasion de l'Ukraine - Ukraine: 15 morts et 50 blessés dans une frappe russe sur une gare ferroviaire

(Belga) Au moins 15 personnes ont été tuées et 50 blessées mercredi dans une frappe russe ayant touché une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

"Je viens de recevoir une information sur une frappe de missile russe sur une gare dans la région de Dnipropetrovsk, en plein sur les wagons à la gare de Tchaplino. Quatre wagons passagers sont en feu", a déclaré M. Zelensky au début de son discours. Selon lui, "au moins 15 personnes ont été tuées et environ 50 blessées". "Les sauveteurs travaillent sur place, mais le bilan des victimes peut malheureusement s'alourdir. C'est notre vie de tous les jours", a ajouté M. Zelensky. Cette frappe intervient alors que l'Ukraine célèbre le jour de l'Indépendance, qui commémore sa séparation de l'URSS en 1991. Elle survient aussi alors que le pays entre dans son septième mois de la guerre contre la Russie, lancée le 24 février. M. Zelensky avait assuré plus tôt mercredi que l'Ukraine se battrait "jusqu'au bout". Si l'essentiel des combats se déroule aujourd'hui dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, où aucun des deux camps ne semble progresser, la Russie frappe régulièrement les villes ukrainiennes avec des missiles à longue portée, selon Kiev. (Belga)