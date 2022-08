Situation chaotique après plusieurs accidents sur la E411: l'autoroute fermée vers le Luxembourg

La situation est un peu chaotique sur les routes ce jeudi matin: deux accidents sont survenus sur la E411 en direction de Namur, signale Inforoutes sur son site internet.

Un premier s'est produit à hauteur de Sterpenich (province de Luxembourg) et provoque d'importants embouteillages. La chaussée est fermée et une déviation locale a été mise en place via la sortie 32 "Weyler".

Le second a eu lieu à hauteur de Rochefort (province de Namur), juste avant la sortie 22. Deux caravanes ont été impliquées dans cet accident, mais la chaussée est à nouveau libre et la circulation normalisée, ponctue Inforoutes.

Un accident mortel au Grand-Duché

Par ailleurs, un accident de la route survenu cette nuit au Grand-Duché du Luxembourg a provoqué d'importants problèmes de circulation sur la E411 en amont du poste frontière, rapporte la police de la route. Des déviations sont mises en place.

Cet accident mortel impliquant une camionnette et un camion est survenu ce jeudi matin vers 4h sur la section luxembourgeoise de la E411, un kilomètre environ après le poste frontière de Sterpenich, indique-t-on à la police fédérale.

L'autoroute a dû être fermée côté grand-ducal, provoquant plusieurs kilomètres de file en Belgique. Une déviation a été mise en place via l'échangeur 33 de Sterpenich pour envoyer les voitures vers la N4 via Steinfort. Les poids lourds sont amenés à faire demi-tour pour rejoindre la RN81 et l'A28 vers la France. Un délestage a par ailleurs été mis en place à hauteur de l'échangeur 32 de Weyler pour les voitures afin qu'elles prennent la N81 et l'A28, précise la police fédérale.