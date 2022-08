Risque d'incendie: "Il est probable que nous devions fermer certaines sections de la forêt wallonne"

Ce jeudi, Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement, était l'invitée de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL. La ministre a parlé du dérèglement climatique. "Chaque année est le record de l'année précédente", explique-t-elle. La ministre précise que la situation climatique que nous connaissant est "à la fois une nouvelle réalité".



Les dérèglements climatiques nous impactent au quotidien à travers les pelouses sèches que nous voyons, les feux de forêt, le manque d'eau dans les rivières ou les inondations, par exemple.



Le pire est-il devant nous? "En tout cas, il faut à la fois prendre conscience que c'est une nouvelle normalité et ne pas s'y résigner", dit-elle. Selon la ministre, il faut se mobiliser pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, s'adapter et prendre en compte ces changements climatiques.



En tant que ministre de la Forêt, Céline Tellier a le souhait de "préserver tous les risques" en matière de feux de forêt. "Il est probable que nous devions fermer certaines sections de la forêt wallonne (...) pour éviter des risques d'incendie (...) Ca pourrait concerner la forêt D'Anlier", annonce-t-elle.

Le gouvernement wallon veut aussi pouvoir ordonner des restrictions d'eau

Une nouvelle réunion de la cellule d'expertise sécheresse du centre régional de crise est programmée ce jeudi en début d'après-midi. Les experts feront un nouveau point sur la situation alors que les températures sont encore très élevées et que la pluie se fait extrêmement rare. Actuellement, 19 communes sont toujours soumises à des restrictions d'eau.

A ce propos, la ministre de l'Environnement indique le gouvernement wallon envisage de se doter de la possibilité d'ordonner des restrictions d'utilisation de l'eau en cas de sécheresse, une prérogative jusqu'ici exclusivement communale.

Quant aux réserves d'eau souterraines disponibles pour l'ensemble des Wallons, "on n'a pas d'alerte particulière". "Les réserves bien sûr diminuent, mais on reste dans des recharges hivernales suffisantes." C'est pour les eaux de surfaces (rivières) et les impacts pour les agriculteurs, les forêts et les espaces naturels que les signes sont "beaucoup plus inquiétants", selon Mme Tellier.