Orange ne diffuse plus dix chaînes locales de BFMTV

Orange a cessé le 18 août de diffuser dix chaînes locales de BFMTV (groupe Altice), faute d'accord sur la rémunération à verser à Altice pour cette diffusion, selon des sources concordantes jeudi, confirmant des informations de l'hebdomadaire Stratégies.

Les abonnés Orange n'ont plus accès via leur box à ces chaînes locales, qu'ils peuvent toutefois retrouver sur la TNT ou via internet.

"Nous n'avons pas trouvé d'accord sur les conditions de distribution de ces chaînes locales, mais Orange reste ouvert à la discussion", a indiqué l'opérateur à l'AFP.

Orange diffuse toujours en revanche les chaînes nationales d'Altice sur ses box.

Le désaccord entre Orange et Altice média, la maison mère de BFM, est un nouvel épisode dans un conflit récurrent entre fournisseurs d'accès à internet et les chaînes de télévision.

En 2018, TF1 avait été la première chaîne à demander une rémunération aux fournisseurs de box pour la diffusion de ses contenus.

TF1 avait suspendu pendant quelques semaines son service de replay sur les box Orange, avant qu'un accord ne soit finalement trouvé.

D'une manière générale, les opérateurs télécoms se refusent à payer pour les contenus diffusés sur la TNT, mais peuvent accepter de rémunérer des services additionnels comme le rattrapage ("replay") ou la mise à disposition de contenus supplémentaires.

La question revient sur le tapis à chaque fois que les contrats doivent être renégociés. Altice estime avoir considérablement musclé son offre de programmes et de services depuis les précédents rounds de discussions.

Interrogée par l'AFP, Bouygues Telecom a indiqué de son côté que son "accord global en cours avec Altice couvrait notamment la distribution des chaînes locales du groupe", sans plus de détails.

Les dix chaînes locales de BFM non distribuées par Orange sont BFM Marseille, BFM Nice Côte d'Azur, BFM Toulon Var, BFM Lyon, BFM Paris Ile de France, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM D'Ici Alpes du Sud, BFM d'Ici Haute Provence, LCN (La Chaîne Normande)