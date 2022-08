Les produits Danone ne sont pour l'instant plus livrés dans les magasins Delhaize et Lidl: voici pourquoi

Il n'y a pour l'instant plus de livraison de produits Danone dans les enseignes Lidl et Delhaize. Les chaînes de supermarchés n'acceptent pas les hausses de prix imposées par le géant français de l'alimentation, ont-elles confirmé jeudi après que l'information a été révélée par le site RetailDetail.

Le porte-parole de l'enseigne au lion, Roel Dekelver, confirme qu'un conflit sur les prix est bien au coeur du problème. "Les hausses de prix proposées par Danone sont inacceptables. Tout le monde doit faire un effort. Un fournisseur ne peut pas tout répercuter sur son client. Nous avons un rôle sociétal à jouer pour que les produits restent abordables", défend-il.

De son côté, Danone affirme être dans "un dialogue constructif" et travailler "en étroite collaboration avec Delhaize pour reprendre les livraisons dès que possible". L'entreprise rappelle qu'elle est confrontée à des conditions de marché sans précédent et dit travailler intensément pour "optimiser les coûts et minimiser l'impact sur les prix à la consommation". "Toutefois, ce sont les détaillants qui déterminent le prix final pour le consommateur", conclut-elle.

Une cinquantaine de produits Danone sont manquants dans les rayons des Delhaize, une situation gérable pour l'enseigne vu le nombre de fournisseurs proposant des produits similaires. Du côté de Lidl, le blocage est identique, mais l'impact est moindre dans les étals car l'enseigne ne propose qu'un nombre limité de produits de la gamme.