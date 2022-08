James Coddington, 50 ans, a été exécuté aux Etats-Unis pour avoir tué un homme avec un marteau en 1997

Un Américain de 50 ans a été exécuté jeudi dans l'Oklahoma pour avoir tué un homme avec un marteau en 1997 après que le gouverneur a rejeté sa demande de grâce, ont annoncé les autorités pénitentiaires de l'Etat.

James Coddington a reçu une injection létale à la prison de McAlester. Il a été prononcé mort à 10H16 locales (15H16 GMT), a déclaré Scott Crow, directeur des services pénitentiaires de l'Oklahoma, ajoutant que la procédure s'était déroulée "sans problème".

L'Oklahoma, Etat rural et conservateur du Sud, a repris les exécutions en octobre 2021, après six ans de pause en raison d'exécutions ratées. Cet Etat est celui qui a exécuté le plus grand nombre de prisonniers en 2022, avec trois exécutions.

James Coddington avait été condamné à mort pour avoir tué avec un marteau son ami Albert Hale, 73 ans, en 1997. La victime avait refusé de lui donner de l'argent pour qu'il achète de la drogue.

La commission des grâces et des libérations conditionnelles de l'Etat avait recommandé la clémence pour James Coddington, mais le gouverneur républicain Kevin Stitt avait rejeté sa demande mercredi. Dix prisonniers ont été exécutés aux Etats-Unis depuis le début de l'année, la majorité dans des Etats du Sud, selon le Centre d'information sur la peine de mort (DPIC).