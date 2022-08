Décollage en février pour un premier vol habité de la capsule de Boeing vers l'ISS

(Belga) Le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing, Starliner, aura lieu en février 2023, ont annoncé jeudi l'entreprise et la Nasa, qui souhaite établir un deuxième moyen de transport vers la Station spatiale internationale (ISS) pour ses astronautes.

Ceux-ci voyagent depuis 2020 à bord des vaisseaux de SpaceX jusqu'à l'ISS, mais la Nasa souhaite diversifier ses options. Après une série de déboires ayant retardé le programme de Boeing, notamment un vol raté en 2019, l'entreprise a finalement réussi en mai dernier à atteindre l'ISS pour la première fois -- sans équipage à bord. L'entreprise doit désormais réaliser un second vol, cette fois habité, afin que le vaisseau obtienne l'homologation de la Nasa et puisse commencer les missions régulières, à un rythme anticipé d'une par an. "Nous visons une date de décollage en février 2023", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse Steve Stich, en charge du programme commercial habité de la Nasa. Ce vol test, appelé CFT (pour "Crew flight test"), transportera deux astronautes de la Nasa, Barry Wilmore et Sunita Williams. Ils devraient rester environ huit jours dans l'ISS, où ils participeront aux activités de recherches menées dans le laboratoire volant, a précisé Joel Montalbano, directeur du programme de l'ISS. "Notre but en tant qu'agence est d'avoir deux prestataires commerciaux américains opérationnels dès que possible", a-t-il déclaré. Boeing espérait encore récemment pouvoir réaliser ce vol avant la fin de l'année 2022. Mais des accrocs lors du test à vide ont nécessité des ajustements sur le véhicule. Un souci avait notamment été détecté dans le système de propulsion: deux propulseurs utilisés par la capsule pour se placer sur la bonne trajectoire après le décollage n'avaient pas fonctionné.