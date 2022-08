Le tronc commun à l'école, un nivellement vers le bas ? Voici la réponse de la ministre de l'enseignement

Caroline Desir, ministre de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce vendredi précédant une rentrée scolaire inédite (un 29 août), due au changement du rythme scolaire.

7 semaines de cours, 2 semaines de congé: ce sera vraiment un plus pour les enfants ?

"Oui, on en est persuadé. Pour le bien-être des enfants et des enseignants, une meilleure régularité permet de les placer dans des meilleures conditions d'apprentissage".

Ça crée des difficultés pour certains parents ayant des enfants dans l'enseignement néerlandophone, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on va tous s'aligner, à un moment ?

"Je l'espère. Tout changement d'habitude génère des difficultés, il faut s'adapter et on n'aime pas toujours ça. On évaluera cette réforme. J'espère que les autres communautés nous emboîteront le pas lors des prochains accords de gouvernement, c'est aussi pour cette raison (que ça n'a pas eu lieu en même temps que nous). Au niveau de la ministre Glatigny (enseignement supérieur en FWB), il y a un travail pour une réforme de leur rythme. L'ambition est de rapprocher les vacances des uns et des autres".

Le tronc commun entre un vigueur pour les 1e et 2e primaires, puis il montera avec eux jusqu'en 3e secondaire. Certains parlent d'un nivellement vers le bas: est-ce qu'on apprend moins avec le tronc commun ?

"Je m'inscris en faux: il y a beaucoup d'ambitions dans ce tronc commun. Il faut aller voir les 9 nouveaux référentiels disciplinaires, ils sont en ligne. On a voulu renforcer les savoirs de base (calcul, écriture, lecture), puis de nouvelles matières arrivent, donc la formation manuelle, technique, numérique. Et toutes nos réformes seront évaluées chaque année".