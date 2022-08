Au Rassemblement national, le match Bardella contre Aliot a commencé

En organisant ce week-end sa rentrée politique sur ses terres perpignanaises, Louis Aliot donne le top départ de la campagne pour la présidence du Rassemblement national qui l'oppose à Jordan Bardella: si les deux se réclament de la ligne de Marine Le Pen, chacun cultive sa singularité.

Mas catalan et buffet campagnard: les troupes de Louis Aliot, figure historique du mouvement lepéniste depuis les années 1990, sont attendues samedi midi à Braixas (Pyrénées-Orientales), à quelques kilomètres de l'hôtel de ville de Perpignan conquis il y a deux ans - unique drapeau RN planté parmi les métropoles de plus de 100.000 habitants.

Si l'affiche promet une "rentrée politique", il s'agit surtout pour le baron local âgé de 52 ans de lancer sa campagne pour la présidence du Rassemblement national, un mois et demi après une annonce de candidature surprise.

"Je ne comprends toujours pas pourquoi Louis Aliot se présente...", soupire un proche de Jordan Bardella, tant celui qui occupe déjà - à titre intérimaire - le fauteuil de patron du RN fait figure de favori, mais est désormais obligé de sortir les muscles face à ce challenger décidé.

Car, si certains n'ont d'abord vu dans l'initiative du maire de Perpignan qu'un "témoignage" d'autant plus bienvenu qu'il donnait au scrutin des gages démocratiques, d'aucuns s'inquiètent désormais que l'élection ne s'envenime. "Pour le moment, la campagne est bon enfant. Pour le moment...", souffle l'un des 89 députés élus en juin.

Première étape: récolter d'ici le 9 septembre environ 70 parrainages, soit 20% d'un corps électoral composé des membres du Conseil national - sorte de parlement du parti - et des délégués départementaux du RN, ainsi que des conseillers départementaux, parlementaires et grands maires lepénistes.

"Nous, on les a déjà et on pense qu'à la fin, on en aura deux fois plus que nécessaire", bombe le torse l'un des fidèles de Jordan Bardella, certain que son adversaire en cherche toujours. "Enfin, s'il lui en manque, on lui en donnera...", commisère le même.

La sortante Marine Le Pen - qui reste présidente du groupe des députés RN - a décidé de rester en surplomb face à deux ambitieux qu'elle considère être "sur (sa) ligne politique". Mais elle sortira de sa réserve si l'un disait "du mal de l'autre".

- "Pathétique et malhonnête" -

Or, en coulisses, les amabilités ont commencé. Côté Aliot, on met en exergue les inclinations "identitaires" de proches de Bardella, en rappelant que le vingtenaire a évoqué sans la nommer la "théorie du grand remplacement" dans une tribune cet été.

"On ne peut pas soupçonner Louis Aliot de ne pas penser la même chose que Jordan Bardella sur l'immigration", ironise-t-on dans l'équipe du président intérimaire, en renvoyant celui qui a commencé sa carrière politique auprès de Jean-Marie Le Pen à son attachement à fêter les cinquante ans du Front national à l'automne prochain, un événement jugé encombrant par la jeune génération.

La garde rapprochée de M. Bardella se montre davantage agacée à l'évocation des ambitions présidentielles dès 2027 qui gagneraient leur champion en cas de victoire à l'élection interne. "Pathétique et malhonnête", s'insurge un parlementaire selon qui "Jordan répètera autant de fois qu'il le faudra que ça n'est pas son intention".

"Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ces attaques de bas-étage viennent de Louis Aliot", souffle une figure du parti, visant sans la nommer "la bande du Pas-de-Calais", à savoir le maire d'Hénin-Baumont Steeve Briois et le député Bruno Bilde en tête, des proches de Marine Le Pen inquiets de l'ascension fulgurante de M. Bardella.

D'ici au congrès du 5 novembre qui officialisera le résultat après quinze jours de scrutin électronique ouvert à tous les adhérents à jour de cotisation, Jordan Bardella doit faire un tour des fédérations du RN, après une "rentrée médiatique" le 4 septembre.

"Jordan a un vrai lien avec les adhérents, mais c'est aussi l'une des personnalités politiques préférées des Français dans leur ensemble", loue l'un de ses partisans. "Alors que Louis Aliot, ses soutiens ne se trouvent finalement qu'en Occitanie..."