Fin de la phase d'avertissement du plan forte chaleur et pics d'ozone

(Belga) La phase d'avertissement du plan "forte chaleur et pics d'ozone", enclenchée le 22 août, prendra fin samedi, grâce aux températures nettement moins élevées que lors des derniers jours, indique la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine).

Selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), la somme des différences entre les maxima prévus pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est inférieure à 17°C, ce qui permet de lever la phase d'avertissement. Ce deuxième palier du plan "forte chaleur et pics d'ozone", sur une échelle de trois (vigilance - avertissement - alerte), consiste à informer la population et les professionnels de terrain sur les mesures de précaution à respecter. Il fera sensiblement moins chaud à partir de vendredi. La température maximale prévue à Uccle est de 24°C. La phase d'avertissement enclenchée le 22 août dernier prendra fin grâce à un retour à la normale des concentrations d'ozone provoqué par cette baisse de température. Les concentrations d'ozone seront en effet inférieures au seuil d'information de la population fixé à 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air. Au-delà de ce seuil, des difficultés respiratoires des douleurs à la poitrine et des irritations au nez, aux yeux ou à la gorge, de l'asthme, etc. peuvent apparaitre. Il s'agit de la fin de la quatrième phase d'avertissement pour une vague de chaleur déclarée lors de cet été 2022, anormalement chaud et sec. (Belga)