Les sociétés Pfizer/BioNTech ont complété leur demande pour le vaccin adapté à Omicron

(Belga) Les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont annoncé vendredi qu'elles avaient complété leur demande auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour un vaccin anti-Covid ciblant des sous-variants de la souche Omicron.

Ce vaccin adapté est constitué pour moitié du sérum originel contre le coronavirus développé par les deux sociétés tandis que l'autre moitié est ajustée aux deux sous-variants de la souche Omicron BA.4 et BA.5, qui sont actuellement responsables de la majorité des infections dans le monde. D'après les deux fabricants, les données précliniques ont montré qu'un rappel avec ce vaccin induit une "forte réponse en anticorps neutralisants" contre BA.4/BA.5 ainsi que contre les sous-variants d'Omicron antérieurs et contre le SARS-Cov-2 originel. Le régulateur européen avait précédemment annoncé son intention de se prononcer le 1er septembre sur la demande d'approbation de BioNTech/Pfizer et de Moderna pour leur nouveau vaccin ciblant la lignée BA.1 du variant Omicron du coronavirus. En parallèle, l'EMA analyse des demandes d'approbation de vaccins de BioNTech et Pfizer ciblant les derniers sous-variants BA.4 et BA.5. Lundi, les deux sociétés ont également soumis une demande en ce sens à la FDA, l'Agence américaine du médicament (FDA). (Belga)