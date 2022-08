Les prix de matières premières et de l'énergie pèsent sur les résultats de Spadel

(Belga) Le résultat opérationnel (Ebit) du groupe Spadel, connu pour les marques d'eau Spa et Bru, a reculé de 33% au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier, a-t-il fait savoir vendredi après Bourse. Malgré une hausse de 11,2% du chiffre d'affaires sur la même période, la flambée des prix des matières premières et de l'énergie a donc pesé sur les résultats. Le bénéfice net est de 8,4 millions d'euros, en baisse de 52,9%.

Cette hausse des prix n'aura été que partiellement compensée par des hausses tarifaires et un plan d'économies des dépenses commerciales et opérationnelles. Le groupe a vu ses ventes progresser une peu partout, de l'ordre de 10% au Benelux et en France avec des pointes à plus de 24% en Bulgarie. Et les prix de l'énergie et des matières premières risquent encore de hanter les esprits au second semestre. Spadel se montre en tout cas très prudent. "Malgré la qualité du premier semestre en termes de progression des ventes, et la belle saison estivale en cours, le groupe reste particulièrement attentif à l'évolution des prix des matières premières, des emballages, de l'énergie et du transport qui restent à des niveaux exceptionnellement élevés et continuent d'augmenter et de peser sur nos marges." Le groupe estime que ses ventes vont continuer à progresser mais ne peut écarter "une baisse significative de son résultat opérationnel sur l'ensemble de l'année". "La recherche d'un équilibre entre la hausse des prix des matières premières et nos prix de vente à la grande distribution, afin de protéger nos marges, restera un défi important pour les mois à venir." (Belga)