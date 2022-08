Votre employeur peut-il vous sanctionner pour vos publications sur internet? En Belgique, vous avez deux droits et un devoir

La Première ministre finlandaise s'est excusée après être apparue en train de faire la fête dans une vidéo. Face à la situation, certains se sont peut-être posé cette question: que peut-on publier ou non sur les réseaux sociaux sans s'exposer pour autant à des sanctions de son employeur? La question n'est pas si facile que ça à trancher.

S’amuser, se relâcher un vendredi en soirée après une semaine éreintante au travail. Un moment privé que l’on ne souhaite pas forcément partager. Trois personnes que nous interrogeons au hasard dans la rue nous disent faire attention. "Je suis enseignante, du coup je pense que c'est important de ne pas connaître ma vie privée, et aussi par respect pour mon employeur et les enfants aussi", nous dit une dame.

Vie privée, liberté d'expression et protection de l'employeur

A une époque où les images et vidéos peuvent très facilement circuler à grande échelle sur internet, la prudence est de mise.

En Belgique, l’employé bénéficie de deux principes essentiels de droit constitutionnel: le droit à la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

L'employé a toutefois un devoir vis-à-vis de son employeur: il ne doit pas lui nuire. "Qu'est-ce qui peut nuire? Tout dépendra de la situation, de la situation du travailleur. Tout dépendra des faits, par exemple on peut imaginer qu'une consommation de stupéfiants sur le podium d'un festival connu belge, qui sera filmé, là on peut imaginer qu'il y aura peut-être des sanctions", précise Amandine Boseret, conseillère juridique chez Acerta.

Les sanctions doivent être prévues à l'avance

Les sanctions doivent être établies dans un règlement de travail. La plupart des entreprises l’ont adapté ou ont mis en place des guides de bonne conduite. "On dirige un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Quelles sont les limites, même si on le fait en dehors des heures de travail. Pour le comportement, pour certaines fonctions on pourrait mettre des lignes de conduite", indique encore Amandine Boseret.

Reste quelques petits conseils à appliquer.