Nouveau le 1er septembre - L'abonnement TEC à 12 euros par an pour les 18-24 ans et 65+

(Belga) Dès le 1er septembre, l'abonnement TEC ne coûtera plus que 12 euros par an pour les 18-24 ans, les plus de 65 ans et les BIM (Bénéficiaire de l'Intervention Majorée). Cet abonnement est valable sur tout le réseau, y compris les lignes Express.

La quasi-gratuité pour les jeunes de 18 à 24 ans, qui avaient déjà obtenu 70% de réduction, avait été initialement prévue pour la rentrée 2023 mais a été avancée par la gouvernement wallon à 2022. (Belga)