Nouveau le 1er septembre - Début de la mise en œuvre effective des courtes peines

(Belga) Le projet de loi portant sur l'exécution des courtes peines est sur les rails. L'entrée en vigueur du nouveau dispositif se déroulera en deux étapes: à partir du 1er septembre, toutes les peines de 2 à 3 ans seront exécutées. À partir de septembre 2023, ce sera au tour des peines de moins de 2 ans.

Cette mesure concrétise la volonté affichée par le ministre de la Justice de mettre un terme à l'inexécution des courtes peines. Vincent Van Quickenborne en avait toutefois repoussé l'application, à diverses reprises, par crainte d'aggraver la surpopulation carcérale. Les huit maisons de détention qui doivent encore être construites, tout comme l'ouverture (prévue à l'automne) des nouvelles prisons de Haren et de Termonde ainsi que le maintien en activité plus longtemps que prévu des prisons de Saint-Gilles et Termonde devraient permettre de réaliser l'ambition du gouvernement. En attendant, un projet de loi de dispositions diverses contenant notamment plusieurs mesures visant à lutter contre la surpopulation carcérale a été voté cet été. Pendant une période d'un an, soit jusqu'en août 2023, il sera possible de procéder à la libération anticipée d'un condamné six mois avant la fin de sa peine. Une mesure identique avait été prise pendant la crise sanitaire du Covid. Le texte prévoit aussi une extension du congé pénitentiaire, en passant de trois à quatre fois 36 heures par trimestre. Cette mesure vise également à favoriser la réinsertion sociale du détenu. Au début de l'année, M. Van Quickenborne avait, par ailleurs, déjà indiqué qu'il souhaitait supprimer les peines de moins de six mois. La suppression de ces peines devrait faire partie du nouveau Code pénal pour lequel des consultations sont en cours et qui sera soumis plus tard au Parlement. (Belga)