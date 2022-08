Deux personnes perdent la vie lors d'un accident sur l'autoroute à Tournai

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit samedi matin sur l'autoroute A17 à hauteur de Tournai où une voiture a terminé sa route en contrebas des bandes de circulation. Les deux occupants ont été tués sur le coup, a-t-on appris auprès des pompiers de la Wapi.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 4h30 du matin, qu'un grave accident de la circulation s'était produit dans l'échangeur de Marquain (Tournai). Cet échangeur fait la liaison entre l'autoroute A17 Mouscron-Tournai et la E403 Lille-Tournai. Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, le conducteur d'une voiture qui circulait dans le sens Mouscron-Tournai a raté le virage de l'échangeur. "Après avoir percuté les barrières de sécurité, le véhicule a effectué plusieurs tonneaux et a terminé sa course dans les arbres située en contrebas de l'autoroute. A l'arrivée des urgentistes, le conducteur et son passager étaient déjà décédés", explique le lieutenant Harold Vasken qui a dirigé l'intervention. Les deux jeunes victimes étaient à bord d'une BMW immatriculée en Belgique. La voiture accidentée est seule en cause. (Belga)