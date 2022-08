Camionnette qui fonce sur 2 terrasses à Bruxelles: dans le quartier, "la vie continue"

Dans le quartier où la camionnette a foncé dans un bar à Bruxelles ce vendredi, difficile pour les commerçants et habitants de ne pas penser à ce qu'il s'est passé. Malgré tout, la vie et le week-end reprennent leurs droits.

Les images d'hier restent dans les esprits des commerçants du quartier. Difficile d'oublier cette camionnette fonçant à toute vitesse sur deux terrasses de café bruxelloises. Mais il n'était pas question de ne pas ouvrir ce samedi. Comme tous les matins, ce commerçant installe la terrasse de son snack. Il y a quelques dégâts matériels mais il tente de rester positif : "On va se débrouiller avec, en dépannage", lance le restaurateur.

Forcément, dans le quartier, on ne parle que de l'incident ce samedi matin. Haroun revisionne les images... Il était là, sur sa terrasse, au moment où le conducteur a foncé dans la rue, emportant tout sur son passage. Le commerce d'Haroun venait de rouvrir après 3 semaines de congés. Son réflex au moment des faits? Tenter de poursuivre la camionnette. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'est pas passé loin d'un drame...

"Les chaises cassées, les tables aussi, plus de parasol... C'est un peu difficile pour nous aussi, mais comme j'ai dit, on ne peut rien y faire, la vie continue", dit-il, tentant de rester positif malgré la grosse frayeur.

La solidarité entre commerçants s'active. Tous ont été marqués par les évènements d'hier, mais ils sont surtout heureux que les dégâts soient essentiellement matériels, et non humains.

Rouvrir et reprendre les bonnes habitudes, c'était l'unique envie de Ludovic, serveur dans le café touché par l'incident de ce vendredi. Son espoir aujourd'hui: que les clients reviennent.

"L'idée c'est de reprendre au plus vite le travail et dans les meilleures conditions. On espère qu'il n'y aura pas de répercussions negatives par rapport à ce que les gens peuvent ressentir", explique-t-il.

Après le passage des nettoyeurs, c'est comme si rien ne s'était passé. Les deux terrasses sont rouvertes, tous veulent oublier les évènements et reprendre leur vie d'avant.