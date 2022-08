Championnats du monde de biathlon d'été - Florent Claude 31e du sprint messieurs, Lotte Lie 35e chez les dames

(Belga) Florent Claude a terminé à la 31e place du sprint 7,5 km messieurs de la manche des championnats du monde de biathlon d'été de Ruhpolding samedi en Allemagne. Chez les dames, Lotte Lie a elle pris la 35e place du sprint 6 km.

Claude a signé un chrono de 20:17.6 avec trois fautes au tir et termine à 1:39.5 du Suédois Sebastian Samuelsson qui s'est imposé en 18:38.1 (1 faute). Il a devancé de 8.3 secondes son compatriote Peppe Femling (1 faute) et de 27.2 secondes le Suisse Niklas Hartweg (1 faute). Thierry Langer s'est lui classé 37e à 1:54.2 avec 4 fautes au tir. Chez les dames, Lotte Lie a elle terminé à la 35e place en 18:22.6 avec une faute au tir à 2:01.2 de l'Italienne Lisa Vittozzi qui l'a emporté en 16:21.4 et une faute au tir. La Tchèque Marketa Davidova a pris la 2e place à 2.4 secondes (0 faute) devant la Suissesse Lena Häcki Gross, 3e à 23.9 secondes (0 faute). (Belga)