RDC: les commandos de Flawinne succèdent aux parachutistes pour former l'armée congolaise

(Belga) L'armée belge vient de terminer la relève de son détachement d'une vingtaine de personnes chargé de former des instructeurs d'une brigade d'élite congolaise formée par la Belgique entre 2008 et 2017, a-t-on appris samedi de source militaire à Bruxelles.

Ces militaires, provenant principalement du 2e bataillon de commandos de Flawinne (Namur), sont tous arrivés en différentes vagues à Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema (est de la République démocratique du Congo), a précisé une porte-parole militaire à l'agence Belga. Ils succèdent à un détachement essentiellement originaire du 3e bataillon de parachutistes, une unité de combat du Special Operation Regiment (SOR) stationnée à Tielen (province d'Anvers), en mission depuis le mois d'avril. Cette vingtaine de militaires ont comme tâche de donner des formations de recyclage à des instructeurs de la 31e Brigade des Unités de réaction rapide (URR). Cette unité d'élite des Forces armées de la RDC (FARDC) - composée de trois bataillons de commandos, de deux compagnies ainsi que d'un état-major - a été formée au fil des ans, entre 2008 et 2017, par des instructeurs belges à Kindu et dans les environs, dans le cadre d'un Programme de Partenariat militaire (PPM) belgo-congolais. La Belgique et la RDC ont convenu voici deux ans de renouer la coopération militaire entre les deux pays. Elle avait été brutalement interrompue en 2017 par le régime de l'ancien président Joseph Kabila Kabange lors d'une profonde crise diplomatique entre Kinshasa et l'ancienne puissance coloniale, sur fond de reports des élections générales. (Belga)