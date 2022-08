Quelles solutions pour réduire nos factures d'énergie? Tinne Van Der Straeten veut agir "à la source"

Le prix du gaz ne cesse de grimper en Europe, et nos factures s'alourdissent. Malgré la baisse de la TVA à 6%, pour le gaz et l'électricité et la prime mazout, le Premier ministre Alexander Decroo a admis que "les cinq à dix prochains hivers seront difficiles".

Ceci peut réduire nos factures de 770€ par an

La ministre de l'Énergie Tinne Van Der Straeten (Groen), invitée de "C'est pas tous les jours dimanche", va dans le même sens : "Si on n'agit pas, on sera dans une situation très difficile, parce que la situation est terrible" a-t-elle annoncé. Elle préconise d'agir "à la source", au niveau européen, et propose de travailler "sur un blocage des prix pour le gaz". Selon la ministre, cela pourrait faire une réelle différence : "Ceci peut réduire nos factures de 770€ par an, immédiatement".

Pour faire face aux prix record de l'énergie, Alexander De Croo a annoncé qu'un Comité de concertation aura lieu mercredi prochain. Parmi les mesures sur la table, il y a l'extension du tarif social. Ecolo, le parti frère de Groen, souhaite qu'il soit étendu à 30 ou 40% de la population. Mais, sur la question du réalisme de cette proposition, la ministre n'a pas souhaité s'avancer sur ce qu'il sera décidé ou non.

D'autres pays ont d'ores et déjà pris des mesures : l’Espagne et le Portugal plafonnent les prix du gaz. D’autres pays limitent le chauffage dans les bâtiments publics et éteignent les éclairages publics la nuit. Aux Pays-Bas, la vitesse est limitée à 100km/h sur les autoroutes. Pour Tinne Van Der Straeten, la Belgique n'est pas à la traîne non plus : "Le gouvernement fédéral a décidé du plan hiver avant l'été. Nous ne sommes pas partis en vacances sans que le plan pour gérer l'hiver ne soit en place" a-t-elle insisté.