Les investissements du gouvernement dans l'éolien sont-ils voués à l'échec? "Il va y avoir beaucoup moins de vent en Belgique"

Le réchauffement climatique a bien des conséquences sur nos vies, mais l’une d’entre elle n’est probablement pas encore bien prise en compte.

Avec la hausse des prix de l’énergie, le réchauffement peut être vu comme "une bonne nouvelle" (avec de gros guillemets) car les hivers seront moins froids et il sera ainsi moins nécessaire de chauffer les habitations. "En revanche, on aura besoin de beaucoup plus d’énergie en été pour les climatisations", contrebalance Xavier Fettweis, climatologue à l’Université de Liège.

"On prend très peu ça en compte, mais le réchauffement climatique va impacter le gisement des énergies renouvelables. Il va y avoir beaucoup moins de vent en Belgique, mais on aura beaucoup plus de soleil pour les panneaux solaires", avance encore Xavier Fettweis.

Une déclaration qui va à l’encontre des ambitions de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, qui affirme "croire en mes investissements dans l’éolien".

Pourtant, selon le climatologue, la situation de l’éolien va aller de plus en plus mal. "Le moteur du vent est la différence de températures entre les Pôles et l’Equateur. Comme les Pôles se réchauffent quatre fois plus vite que l’Equateur, le vent va diminuer, surtout en hiver. Ça va être problématique. Pour donner un exemple, en France, la quantité d’énergie produite par les éoliennes est en train de diminuer alors que le parc éolien est en train d’augmenter. C’est un phénomène qu’on observe déjà maintenant et dont il faudra tenir compte dans le futur."

Une idée : sortir du pays

"Une des solutions serait d'aller installer des éoliennes au Groenland où là le vent ne va pas diminuer parce qu'il y a un vent local qui va rester très fort", avance le climatologue. "Il y a un potentiel qui est très important. Il faudra juste essayer de relier l'énergie qui serait produite au Groenland à la Belgique".

"Vu le prix du gaz, c'est vraiment rentable d'aller investir des milliards d'euros dans des éoliennes au Groenland, j'espère que ça va se faire d'ici 5-10 ans", estime-t-il.