Supermarchés: pourquoi certains produits sont beaucoup plus chers en Belgique qu'en France?

Après la crise COVID, la flambée des prix de l’énergie nous oblige de plus en plus à trouver des solutions pour économiser. Les Belges sont de plus en plus nombreux à aller faire leurs courses en France. Certains n’hésitent pas à faire le déplacement depuis Bruxelles. Pourquoi certains produits sont-ils moins chers en France?



Wim Van Edom, chief economist à COMEOS explique que cette situation est due au fait que les coûts salariaux sont plus élevés. "En Belgique, il y a pas mal de taxes et d'accises qu'il n'y a pas en France. Par exemple les taxes sur les emballages et sur les boissons sucrées" qui font que ces boissons sont beaucoup plus chères en Belgique qu'en France, explique-t-il sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.