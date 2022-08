Rentrée historique: même cours jusqu'à 15 ans, toucher à tout, apprendre plus vite une langue étrangère… voici en quoi consiste le tronc commun

La rentrée scolaire, c'est ce lundi dans les écoles primaires. La reprise commence plus donc plus tôt, dès la fin août. Cette rentrée est historique car elle intègre de grandes nouveautés avec la mise en œuvre du tronc commun. Tous les élèves auront les mêmes cours jusqu'à 15 ans. Voici les objectifs de cette mesure.

Le principe de base est très simple: quelle que soit la commune, quelle que soit l'école, quel que soit l'enseignant, de la première maternelle à la troisième secondaire, tous les élèves francophones auront exactement le même programme de cours.

Il n'y aura donc plus de choix d'options jusqu'à 15 ans. L'objectif est que tous les jeunes aient un bagage commun. "Il faut espérer que ça va changer quelque chose dans la mesure où les enfants vont mieux réussir, et donc on se tirera moins les cheveux pour les faire travailler, pour les faire étudier et pour réviser avec eux", réagit Bernard Hubien, secrétaire général de l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique.

Une deuxième langue plus tôt

Le nouveau parcours scolaire doit permettre de renforcer les savoirs de base en calcul, écriture et lecture. L'apprentissage d'une deuxième langue se fera plus tôt.

Toucher à tout

Le tronc commun permettra aussi de toucher à tout: des apprentissages manuels, techniques et numériques notamment. Cela permettra aussi de faire des liens entre les matières. "Je prends un exemple: au cours de maths, on va montrer quels sont les liens avec d'autres cours que l'apprentissage de tel chapitre des maths entraîne, et réciproquement. Donc pour le jeune ça va donner beaucoup plus de sens à ce qu'il fait", indique Bernard Hubien.

Des périodes d'accompagnement

Autre objectif: réduire les inégalités chaque semaine. Entre deux et quatre périodes d'accompagnement spécialisé seront prévues. L'enseignant pourra être accompagné d'un autre professeur. Ce sont "deux périodes consacrées à remédier aux difficultés immédiatement, mais pour ceux qui comprennent vite, leur donner des défis pour qu'ils se dépassent, et pour d'autres de consolider leurs apprentissages", explique le secrétaire de l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique.

Intégré petit à petit

Le tronc commun démarre dès ce lundi en première et deuxième primaire, avant une mise en place progressive. La mesure doit entrer pleinement en vigueur pour la rentrée 2028.