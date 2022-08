Le bilan est lourd: plus de 660.000 hectares sont partis en fumée cet été en Europe

L'été 2022 s'est révélé terrible en Europe pour sa sécheresse et les inombrables incendies qui en ont découlé.

L’Espagne a été le pays européen le plus durement frappé par les incendies cet été. Plus de 250.000 hectares sont partis en fumées, c’est trois fois plus que l’année dernière.

Son voisin Portugal s’en sort un petit peu mieux, mais déplore tout de même plus de 75.000 hectares brûlés. "Tout a commencé à brûler partout dans la montagne, il n’y avait rien à faire", déplore une Portugaise. "Il va falloir se résigner. Ça va être de pire en pire dans le futur, toutes nos montagnes vont brûler", annonce-t-elle d’un ton fataliste.

La France meurtrie par les terribles incendies en Gironde, déplore 161.000 hectares dévorés par les flammes. Une bonne nouvelle malgré tout, 30.000 personnes qui ont été évacuée ont pu retrouver leurs biens. Mais les choses ne sont plus comme avant. "Tout le paysage, toute la nature, toute la faune et la flore [qui ont brûlé]. C’est dommage", regrette une habitante.