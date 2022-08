"Double peine" pour certains parents qui paient plusieurs centaines d'euros de frais scolaires: la ministre réagit

Caroline Désir était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. La ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles a notamment été interrogée sur la rentrée des classes. L'une des questions a touché un point sensible: l'argent dépensé par les parents pour les frais scolaires.

À la mi-août, la Ligue des familles a relayé une étude qui révèle les frais payés par les parents. "Dans l'enseignement qualifiant, donc technique et professionnel, les montants sont énormes. C'est la double peine, car il s'agit justement dans ce cas d'un public plutôt précarisé et qui se retrouve à devoir payer jusqu'à 1.000€ pour acheter des couteaux de boucher, des ciseaux de menuisier ou des ordinateurs pour les options davantage bureautiques", avait expliqué Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des familles.

Pascal Vrebos: L'école gratuite semble être une fausse vérité depuis longtemps. C'est une rentrée salée selon la Ligue des familles, qui dit jusqu'à parfois 1.000 euros. L'école est payante? Moi je croyais que l'école était gratuite, or il y a même des écoles qui réclament parfois un minerval. Ce n'est pas interdit?

Caroline Désir: D'abord, demander un minerval est complètement interdit, et c'est interdit dans le décret gratuité. Si une école demande un minerval, on la rappelle à l'ordre. Ça a déjà été le cas, encore il y a quelques mois avec une école. Une série de frais sont limitativement autorisés. Je pense par exemple aux frais de photocopie dans le secondaire, plafonnés à 75 euros par an. Et par exemple les frais de sortie piscine, ça c'est des choses qu'on peut réclamer en primaire et en secondaire. Mais désormais, il faut aussi un décompte précis. Donc à chaque fois qu'on demande un euro aux parents, l'école doit expliquer à quoi va servir cet euro.

Pascal Vrebos: Vous avez lu l'étude de la Ligue des familles?

Caroline Désir: Oui tout à fait.

Pascal Vrebos: C'est scandaleux ou pas?

Caroline Désir: Évidemment qu'on doit continuer nos efforts. On a déjà réglementé énormément de choses. On a mis d'ailleurs l'inspection en marche pour contrôler comment tout ça est respecté par les écoles. Parce qu'on sait qu'il y a encore ça et là des écoles qui ne respectent pas complétement bien. On a déjà fait un gros travail sur le maternelle. Désormais, les trois années de maternelle sont couvertes tout à fait par la gratuité. C’est-à-dire qu'on ne peut plus réclamer de fournitures scolaires aux parents. Tout ça doit être complètement gratuit. Les sorties et les voyages scolaires sont plafonnés à une centaine d'euros sur les quatre années du maternelle pour les voyages avec nuitées. On doit continuer le travail en primaire. On s'y est engagé dans notre accord de gouvernement. Mais vous savez, la gratuité ça a toujours un coût, donc pour ça on a besoin de moyens budgétaires supplémentaires pour aider les écoles à assumer cette gratuité. J'ai déposé une demande de complément budgétaire au conclave passé. Ça n'a pas été possible.

Pascal Vrebos: On vous l'a refusé.

Caroline Désir: Vous vous souvenez, on était en pleine crise covid, donc on avait dû aider beaucoup de secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ce n'est pas un manque de volonté politique de ma part, donc je vais revenir à la charge à ce conclave-ci.